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إصابة 20 شخصا دهستهم مركبة مجهولة في لوس أنجلوس
دوليات
2025-07-19 | 07:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
320 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أصيب أكثر من 20 شخصا حالات بعضهم حرجة، إثر دهس مركبة مجهولة حشدا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وأفادت
إدارة الإطفاء
في لوس أنجلوس، اليوم السبت، بوجود عدة مصابين في مكان الحادث على جادة
سانتا مونيكا
، مشيرة إلى أن مركبة غير معروفة اصطدمت بالحشد.
ووفقا للتقارير الأولية، تتراوح الإصابات بين حرجة وخطيرة وطفيفة، حيث يوجد ما يصل إلى 5 أشخاص في حالة حرجة، و8 إلى 10 آخرين في حالة خطيرة، بينما عانى حوالي 12 شخصا من إصابات بسيطة.
وتظهر لقطات من موقع الحادث مشاهد صادمة لأشخاص ممددين على الطريق حول سيارة رمادية متضررة اصطدمت بالرصيف أمام مبنى "ذا
فيرمونت
"، فيما كان بعض المارين يقدمون الإسعافات الأولية للمصابين، بينما بدا آخرون في حالة صدمة. كما تجمع العشرات قرب محطة وقود مجاورة، بينما تناثرت الحطام في الشارع.
وأكدت إدارة الإطفاء أنها تعمل على فرز المصابين وتنسيق عمليات نقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من تقاطع جادة
سانتا
مونيكا وشارع فيرمونت.
من جهة أخرى، ترددت أنباء غير مؤكدة عن اشتباكات بين الحشد قبل الحادث، تلتها إطلاق نار، حيث تلقى
رجال الشرطة
بلاغا عبر الطوارئ (911) يفيد بوجود عراك بين 15 شخصًا تخلله إطلاق نار. ولم تُصرح الجهات الرسمية بعد بتفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث أو هوية السائق.
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