21 قتيلا و29 مصابا بانقلاب حافلة في إيران

وقع الحادث الذي ما زالت ملابساته مجهولة حتى الساعة في محيط مدينة كوار القريبة من ، والتي تبعد حوالي ألف كيلومتر عن العاصمة .وقال مدير مستشفى كوار محسن أفراسيابي في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تمّ للأسف إحصاء 21 قتيلا"، مشيرا إلى إصابة 29 شخصا آخرين.ونشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد لحافلة انقلبت على جانبها الأيسر على حافة طريق جبلي.وتشهد حوادث مرورية مردّها خصوصا إلى قدم أسطول السيارات وحالة بعض الطرقات، فضلا عن القيادة في ظروف خطيرة.وبين مارس/آذار 2024 والشهر عينه من 2025، أودت الحوادث المروية بحياة نحو 20 ألف شخص، بحسب وكالة إرنا.وفي أغسطس/آب 2024، قضى 28 باكستانيا في طريقهم لزيارة العتبات في في حادث حافلة بوسط إيران.