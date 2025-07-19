ترامب يعلق على نشر محاضر محاكمة إبستين

وكتب على منصة "تروث سوشيال": "حتى لو وافقت المحكمة على النشر الكامل وغير المشروط، فلن يرضي هذا المشاغبين والمجانين والمتطرفين اليساريين المجانين الذين يتقدمون بهذا الطلب".وأضاف الرئيس الأمريكي أن النشر الكامل لمحاضر الجلسات لن يكون ممكنا إلا بموافقة ، قائلا: "لقد طلبت من وزارة العدل نشر جميع شهادات هيئة المحلفين الكبرى في قضية إيبستين والأمر الآن مرهون بموافقة المحكمة".وفي يوم الجمعة، طلب ترامب من الأمريكي نشر محاضر جلسات المحاكمة في قضية إبستين.وكان زعيم الحزب الجمهوري في جون ثون قد دعا سابقا إلى الكشف كشفاً كاملاً عن المعلومات حول القضية في ظل اتهامات موجهة لترامب بشأن صلات مع إبستين.ويوم الأربعاء الماضي، وصف ترامب الاتهامات بشأن صلاته المزعومة مع إبستين بأنها "فضيحة جديدة من جانب الديمقراطيين".وفي مقابلة مع قناة " فويس"، وصف ترامب الجمهوريين الذين يتهمونه بصلات مزعومة مع هذا الممول الراحل بالسذاجة وضعف الحجة.يذكر أنه في عام 2019، وُجهت لإبستين في تهمة الاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي (ما يعاقب عليه بالسجن حتى 40 عاما) والتواطؤ لغرض الاتجار (حتى 5 سنوات سجن).ووفقا للمدعين العامين، بين عامي 2002 و2005، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات القاصرات في مقريه بنيويورك وفلوريدا، وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا قبل أن يكلف بعض الضحايا بالعمل كمجندات لجلب فتيات جديدات. ولم تكن أعمار بعض الضحايا تتجاوز الـ 14 عاما.في أوائل تموز 2019، قررت بنيويورك بعد استماعها لإبستين إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم الإفراج عنه بكفالة.وفي نهاية تموز من نفس العام، عُثر على إبستين في زنزانته وهو "في حالة شبه غيبوبة" قبل وفاته. وكشف التحقيق أنه انتحر.