السعودية.. وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عاما من "الغيبوبة"

ونعى الأمير ، نجله عبر "إكس" قائلا "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير آل رحمه الله، الذي انتقل إلى الله تعالى اليوم".وُلد الوليد بن في أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية قبل أن يصاب في حادث سير مروع خلال عام 2005.وكان الوليد طالبًا في الكلية العسكرية في عام 2005 عندما تعرض لحادث مروري مروع أدخله في غيبوبة طويلة امتدت لـ 20 سنة.