في لوس أنجلوس.. ارتفاع حصيلة المصابين في حادث الدهس

وذكرت إدارة إطفاء لوس أنجلوس أن سبعة من الضحايا في حالة حرجة، وقد تم علاج جميع المصابين في موقع الحادث أو نقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات محلية ومراكز علاج الصدمات، طبقا لما ذكره آدم فان جيربن، مسؤول المعلومات العامة بإدارة الإطفاء بمدينة لوس أنجلوس.وقال فان جيربن وفق قناة (إيه.بي.سي) إن صفا من الأشخاص، معظمهم من النساء كانوا ينتظرون دخول الملهي الليلي، عندما صدمتهم مركبة ، اصطدمت أيضا بسيارة متنقلة تبيع الوجبات المكسيكية.ووفقا لشرطة لوس أنجلوس، تبين لاحقا أن السائق قد تعرض لإطلاق نار، فيما تواصل الشرطة البحث عن مشتبه به في إطلاق النار فر من موقع الحادث.وقال متحدث باسم لوس أنجلوس إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان السائق قد أطلق عليه النار قبل الاصطدام أو بعده، أو ما السبب الذي دفعه لاقتحام الحشد.