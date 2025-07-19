روسيا تعلن إسقاط 27 مسيرة أوكرانية

أفادت بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 27 طائرة مسيرة أوكرانية عدة مقاطعات روسية، خلال 4 ساعات.

وجاء في بيان الوزارة: "من الساعة 15:00 إلى 19:00 بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "15 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و6 فوق مقاطعة ، و4 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، منها 3 كانت متجهة نحو موسكو، و2 فوق مقاطعة تولا".