تقرير للنقد الدولي يتحدث عن العراق.. التضخم بقي منخفضاً

وقال الصندوق في تقرير، نقلته : إن " نجح في الحفاظ على استقراره الداخلي بالرغم من التوترات الإقليمية والظروف العالمية غير المستقرة"، لافتاً إلى أن "معدل التضخم بقي منخفضاً في العراق".

وأكد "الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط فاتورة الأجور العامة"، مبيناً أنه "ينبغي مراجعة خطط الإنفاق الجاري والاستثماري لعام 2025".

كما أكد أنه "من الضروري والملح إصلاح نظام التقاعد العام عبر رفع سن التقاعد وتقليل معدلات التراكم والاستبدال"، مشيداً، بـ "نجاح في الانتقال الكامل إلى نظام تمويل التجارة الجديد وإسهامه في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي".

وبين الصندوق، أن "البنك المركزي العراقي شرع في دراسة خيارات إصلاحية لتعزيز القطاع المصرفي الخاص"، مضيفا "نشجع العراق على تسريع جهوده لتحسين إصدار وجمع فواتير الكهرباء".

وكشف أنه "تم إحراز تقدم في تنفيذ وتحسين مؤشر مدركات الفساد"، موضحاً أنه "من الضروري التركيز على سد الفجوات الإحصائية الأكثر إلحاحاً ودمج المبادرات التجريبية".