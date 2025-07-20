اليوم.. ارتفاع عدد ضحايا منتظري المساعدات إلى 58 شخصاً

وأكدت أن عشرات الجرحى سقطوا نتيجة الاستهداف المباشر لمناطق تجمع المدنيين في شمالي القطاع، خاصة في محيط السودانية والشاكوش، حيث سجلت مجزرة دامية راح ضحيتها 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وفق إفادة من .في ضوء الكارثة المتفاقمة، ناشدت جميع الجهات المعنية تأمين وصول قافلة مساعدات طبية تدخل اليوم عبر العالمية، مؤكدة أن الشحنة لا تحتوي على مواد غذائية، بل أدوية ومستلزمات منقذة للحياة وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي.كما أطلقت سيارات الإسعاف صباح اليوم صفارات جماعية في نداء استغاثة عاجل، محذرة من انهيار صحي وشيك بسبب المجاعة، في حين تنتظر أكثر من 6.000 شاحنة مساعدات إذن الدخول من المعابر المغلقة.