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واشنطن ترفض منح الاتحاد الأوروبي تأجيلا جديدا يخص الرسوم
دوليات
2025-07-20 | 13:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
46 شوهد
أكد
وزير التجارة
الأمريكي هوارد لاتنيك، أن
واشنطن
لن تمنح
الاتحاد الأوروبي
تأجيلا لتطبيق الرسوم
الجمركية
المرتفعة على السلع الأوروبية والتي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس.
وقال لاتنيك بحسب شبكة "
cbs news
" ردا على سؤال بشأن إمكانية منح
الاتحاد الأوروبي
تأجيلا إضافيا: "كلا، هذا موعد نهائي صارم، لذلك ستُفرض الرسوم الجديدة في الأول من أغسطس".
وأوضح المسؤول الأمريكي أنه رغم دخول الرسوم
الجمركية
المرتفعة حيّز التنفيذ قريبا، فإن ذلك "لا يمنع"
بروكسل
أو شركاء
واشنطن
التجاريين الآخرين من مواصلة التفاوض مع
الإدارة الأمريكية
.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قد أعلن في وقت سابق، أن
الولايات المتحدة
ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من أغسطس.
>>
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