واشنطن ترفض منح الاتحاد الأوروبي تأجيلا جديدا يخص الرسوم

وقال لاتنيك بحسب شبكة " " ردا على سؤال بشأن إمكانية منح تأجيلا إضافيا: "كلا، هذا موعد نهائي صارم، لذلك ستُفرض الرسوم الجديدة في الأول من أغسطس".وأوضح المسؤول الأمريكي أنه رغم دخول الرسوم المرتفعة حيّز التنفيذ قريبا، فإن ذلك "لا يمنع" أو شركاء التجاريين الآخرين من مواصلة التفاوض مع .وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من أغسطس.