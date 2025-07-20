روسيا تعلن إسقاط 37 مسيرة أوكرانية

وجاء في البيان: "تم تدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى الساعة 17:40 بتوقيت بواسطة وسائل الدفاع الجوي المناوبة".

وأوضحت الوزارة أن "تم إسقاط 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ، و8 مسيرات فوق مقاطعة ، و8 فوق (بما في ذلك 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدينة موسكو)، و6 طائرات فوق مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرتان فوق مقاطة أوريول".