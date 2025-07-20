ترامب يتحدث عن "إحياء أمريكا" بعد موتها

وفي منشور له على منصة "تروث سوشال"، أكد أن ولايته الثانية "تُعتبر واحدة من أكثر الفترات أهمية في تاريخ ولاية أي رئيس".وأضاف: "بعبارة أخرى، أنجزنا الكثير من الأمور الجيدة والعظيمة، بما في ذلك إنهاء العديد من الحروب التي تخوضها دول لا تربطنا بها سوى علاقات تجارية أو، في بعض الحالات، صداقة".وتابع: "ستة أشهر ليست فترة طويلة لإحياء دولة كبرى بالكامل. قبل عام كان بلدنا ميتا، دون أمل تقريبا في الانتعاش. واليوم، هي 'الأكثر جاذبية' والأكثر احتراما في أي مكان في العالم. عيد ذكرى سعيد".