إيران توافق على جولة مفاوضات جديدة مع دول أوروبية

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الأحد، عن موافقة على عقد جولة مفاوضات جديدة مع دول أوروبية.





ولفت الى أن "المؤشرات أن جولة التفاوض الجديدة مع الثلاث ستعقد الجمعة المقبلة في ". وقال التلفزيون الإيراني، " وافقت على عقد جولة مفاوضات جديدة مع وألمانيا وفرنسا استجابة لطلب أوروبي".ولفت الى أن "المؤشرات أن جولة التفاوض الجديدة مع الثلاث ستعقد الجمعة المقبلة في ". وأضاف التلفزيون الإيراني، أن "المفاوضات مع الأوروبيين ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية وموضوعها البرنامج النووي".

