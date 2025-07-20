قراصنة يشنون هجوما على مؤسسات أمريكية

أعلن مسؤولون أمريكيون، عن هجوم شنه قراصنة على مؤسسات أمريكية بينها وكالات حكومية.



ونقلت " " عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "قراصنة شنوا هجوما عالميا على وكالات حكومية وشركات وجامعات ومؤسسات طاقة".

واضافوا " استغلوا ثغرة أمنية في خادم لشن الهجوم في الأيام الماضية".