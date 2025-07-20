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قراصنة يشنون هجوما على مؤسسات أمريكية
دوليات
2025-07-20 | 17:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
85 شوهد
أعلن مسؤولون أمريكيون، عن هجوم شنه قراصنة على مؤسسات أمريكية بينها وكالات حكومية.
ونقلت "
واشنطن بوست
" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "قراصنة شنوا هجوما عالميا على وكالات حكومية وشركات وجامعات ومؤسسات طاقة".
واضافوا "
القراصنة
استغلوا ثغرة أمنية في خادم
مايكروسوفت
لشن الهجوم في الأيام الماضية".
ولفتت "
واشنطن
بوست"، الى أن "
الولايات المتحدة
وشركاؤها بكندا وأستراليا يحققون في اختراق خوادم "شير بوينت" لمشاركة الملفات"، مضيفة "
خوادم اثنتين على الأقل من الوكالات الفيدرالية الأمريكية تعرضت للاختراق من قبل القراصنة".
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