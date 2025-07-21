إيران توافق على مفاوضات نووية جديدة مع أوروبا

وجاءت تصريحات بقائي ردا على سؤال من قبل صحفيين إيرانيين حول المحادثات المرتقبة بين الجانبين بشأن الملف النووي، وأوضح أن المحادثات ستعقد يوم الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبمشاركة وكاظم غريب آبادي، في مدينة إسطنبول بتركيا.وموضوع المحادثات بين والدول الأوروبية الثلاث هو البرنامج النووي الإيراني.وفي الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، جرت حتى الآن أربع جولات من المفاوضات مع الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (فرنسا، ، وألمانيا) على التوالي في ، جنيف، إسطنبول، وجنيف.وتجرى المفاوضات بين إيران وأوروبا بشكل "منفصل عن المفاوضات غير المباشرة مع ".جدير بالذكر أن الدول الأوروبية الثلاث كانت أطرافا في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم عقده في عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.وفي يونيو الماضي، وجه زعماء "الترويكا" دعوة لإيران إلى عدم قيامها بأي أعمال من شأنها أن "تزعزع استقرار" المنطقة في أعقاب الضربة الأمريكية على منشآت نووية في إيران.