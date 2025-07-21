إيران.. القبض على عميلين للكيان الإسرائيلي في خراسان

وذكرت الوكالة، انه بعد معلومات استخبارية تم القاء القبض على عميلين للكيان الإسرائيلي في الشمالية.وتستمر بملاحقة عملاء الإسرائيلي بعد الكم الهائل الذي كشفته الحرب الأخيرة داخل الأراضي الإيرانية.