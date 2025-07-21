صحة غزة: وفاة 18 فلسطينيا جوعا خلال 24 ساعة

بلغت الجوع في قطاع مستويات صعبة وباتت تحصد أرواح سكان القطاع بأعداد ملحوظة، حيث أعلن برنامج الأغذية العالمي أن واحد من كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لعدة أيام متواصلة.وجاء في تقرير برنامج الأغذية العالمي:- بلغت أزمة الجوع في غزة مستويات غير مسبوقة والناس يموتون جراء نقص المساعدات.- واحد من بين كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لمدة أيام.- نناشد وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين بغزة.- إطلاق النار يوم (أمس) الأحد على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة.- حشود من منتظري المساعدات بغزة تعرضت لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى- القتلى من منتظري المساعدات لم يفعلوا سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة.يوم أمس، حذرت أيضا من بلوغ المجاعة في قطاع غزة مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 4 أشهر.وشددت الوزارة في بان رسمي على أن منع دخول المساعدات تسبب بانهيار المنظومة الصحية ودفع الملايين نحو الجوع والموت البطيء.وأكد البيان أن أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من الجوع القاتل، في ظل استمرار الحرب منذ 21 شهرا، والتي وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية".