سوريا.. تفجير مقام الشيخ عبدالله الدرزي في دمشق (صور)

وقال المرصد إن هذا الهجوم "يأتي في سياق محاولات مستمرة من قبل تنظيمات متشددة لتأجيج الصراع الطائفي"، محذرًا من الانجرار وراء مثل هذه الاستفزازات التي تهدد ما تبقى من النسيج الاجتماعي السوري، لا سيما في المناطق المختلطة والطائفية الحساسةويُعد مقام الشيخ عبدالله من أبرز المعالم الدينية والروحية لدى أبناء الطائفة الدرزية في ولبنان، ويُنسب إلى أحد المتصوّفة والوجهاء المعروفين في تاريخ المنطقة، وقد ظل محجًا دينيًا لزوار دروز من مختلف المناطق لعقود، قبل أن يتعرض للإهمال في السنوات الأخيرة نتيجة النزاع المستمر في البلاد.ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية هدوءًا نسبيًا، بعد أسبوع دامٍ ارتفع خلاله عدد القتلى إلى 1120 شخصًا، بحسب آخر إحصاءات المرصد، بينهم مدنيون ومسلحون من أبناء الطائفة، بينما سقط 354 قتيلًا من عناصر والأمن العام، إلى جانب 21 قتيلًا من أبناء العشائر.