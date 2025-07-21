إيران تحسم الجدل: لا تفاوض مع الولايات المتحدة

وقال بقائي في تصريحات خلال المؤتمر: أن "الدبلوماسية تظل أداةً حيوية للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني، مشيرًا إلى استعداد بلاده لاستخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لمواجهة ما وصفه بـ "العدوان الوحشي" من قبل الكيان الصهيوني".وتطرق بقائي في تصريحاته إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع "، مؤكدًا أن "ما يقرب من 150 إنسانًا بريئًا قُتلوا خلال 24 ساعة الماضية، معظمهم في أماكن توزيع المساعدات"، مشددًا أن "غزة تعاني من حصار شامل منذ أكثر من 140 يومًا، في ظل استخدام الطعام كسلاح من قبل ".وأضاف: "نسمع اليوم نداءات الاستغاثة من أهالي غزة عبر شبكات التواصل، لكن الضمير الإنساني العالمي في حالة تخدير، حيث باتت الجرائم تُمارس وكأنها أمر اعتيادي في ".