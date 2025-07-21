سوريا تنفي إغلاق مطار دمشق

وأكد معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال في تصريح لوكالة أنباء " " أن "المطار يعمل بشكل طبيعي، كما اعتاد، حيث تُنفّذ الرحلات المجدولة دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي".وأشار نخال إلى أن "المطار استقبل يوم أمس الأحد 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى".وأكد أن "جميع الأخبار المتداولة حول توقف المطار عن العمل عارية تماما من "، داعيا وسائل الإعلام إلى "توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".