الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

وقال المتحدث في بيان: "إن الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة يبدو أنها انطلقت من ، ووفقا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات".وصباح اليوم، أعلن الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على في اليمن.فيما أفاد الجيش في بيان بأنه قصف "قصف بنى تحتية عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة".وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "الأهداف التي تم استهدافها شملت آليات هندسية كانت تُستخدم لإعادة تأهيل بنية ، وحاويات وقود، وسفنا بحرية استخدمت في أنشطة عسكرية وعمليات هجومية ضد ، وسفنا أخرى في المحاذية للميناء، بالإضافة إلى بنى تحتية يستخدمها الحوثيون".ومنذ تشرين الأول 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل إنها إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.