بيان غاضب من 25 دولة يرفض "التغذية بالتنقيط" لسكان غزة ويدعو لوقف الحرب

وذكر البيان، ان "نموذج الحكومة الإسرائيلية في إيصال المساعدات خطير، ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان من الإنسانية"، مضيفاً: "ندين التغذية بالتنقيط من المساعدات والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".ودعا البيان، إلى "رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات على الفور وتمكين والمنظمات غير الحكومية الإنسانية على وجه السرعة من القيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية".وتابع: "مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار ومسار سياسي للأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".واستشهد ما لا يقل عن 59 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 142 ألف في قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية في القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقاً لما أكدته .