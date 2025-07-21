عبر الإنترنت.. بريطانيا تشهد ارتفاعاً بمبيعات السلع المستعملة

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال (CEBR)، من المتوقع أن تصل قيمة سوق السلع المستعملة عبر الإنترنت في إلى 4.8 مليار جنيه إسترليني خلال العام الجاري، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في العام الماضي.ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب التقرير، إلى عدة دوافع، من أبرزها: الوعي البيئي، ورغبة المستهلكين في تحقيق عائد من مقتنياتهم، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على تكاليف المعيشة.ولم تغب شركات التجزئة الكبرى عن هذه الفرصة، حيث أطلقت مجموعة إنديتكس (Inditex)، المالكة للعلامة التجارية زارا (Zara)، خدمات لبيع الملابس المستعملة في كل من وفرنسا وألمانيا.كما وسّعت (Amazon) عروضها من السلع المستعملة والمعاد تجديدها ضمن مبادرتها المعروفة باسم "فرصة الثانية" (Amazon Second Chance).