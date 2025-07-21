لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين في الصين.. هذا مل سيناقشانه

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ، أن " سيزور ، لحضور فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه قال إن لا تعرف ما إذا كان ترمب يخطط للمشاركة"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، يوم الأحد الماضي، عن مصادر قولها إن "الرئيس الأميركي قد يزور الصين قبل ذهابه إلى قمة التعاون الاقتصادي لدول والمحيط (أبيك) أو يلتقي بنظيره الصيني على هامش القمة".