تحديد موعد جولة جديدة من المفاوضات الأوكرانية الروسية

وقال في كلمة مصورة له، اليوم الاثنين: "بحثت اليوم مع عميروف التحضير لتبادل الأسرى ولقاء آخر مع الجانب الروسي في . وذكر عميروف أن عقد اللقاء مخطط يوم الأربعاء".وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات غدا الثلاثاء.وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا اقترحت على عقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع.يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا جولتين من المفاوضات في تركيا، تم خلالهما الاتفاق على تبادل آلاف الأسرى. كما تبادل الجانبان الوثائق التي تتضمن رؤيتيهما لتسوية النزاع.