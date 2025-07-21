البيت الأبيض: ترامب فوجئ بالقصف الإسرائيلي على سوريا

وقالت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، إن الرئيس تفاجأ بالقصف الإسرائيلي على ، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي، ، لعب دورا في خفض التصعيد.وأضافت ليفيت: "ترامب تجمعه بنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) علاقة عمل جيدة وهو على تواصل دائم معه لكنه تفاجأ بقصف سوريا وقصف كنيسة كاثوليكية في ".وتابعت قائلة إنه "في كلا الحدثين اتصل ترامب بسرعة برئيس الوزراء الإسرائيلي لتصحيح الوضع وقد تدخل وزير الخارجية روبيو في سوريا وتم خفض التصعيد هناك".من جانبه انتقد المبعوث الأميركي إلى سوريا التدخل الإسرائيلي في سوريا قائلا إنه أتى في توقيت سيء جدا.وفي مقابلة خاصة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أكد دعم الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه "لا توجد خطة بديلة" سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد.وتأتي هذه التصريحات بعد أكثر من أسبوع من المواجهات المسلحة في محافظة السويداء، وتزامنا مع تصاعد القتال، نفذت " " سلسلة غارات على قوافل تابعة للقوات الحكومية في السويداء، كما استهدفت مقر في دمشق، في خطوة قالت إنها لدعم الدروز.