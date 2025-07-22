مدينة محروقة بلا خدمات.. السويداء بعد الاحداث (صور)

وقد تغير المشهد على المؤدي إلى المدينة خلال 12 ساعة فقط، حيث أقيمت سواتر ترابية باستخدام جرافة على بعد نحو 25 كيلومترا من ، وتمركزت العشرات من عناصر الأمن السوري أمام الحواجز.ويُنظر إلى الهدنة الراهنة بوصفها اختبارا حاسما لمستقبل ، إذ إن انهيارها قد يجر البلاد إلى مزيد من التصعيد والعنف الطائفي.وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية عمليات قتل ميداني وإعدامات جماعية.وفي مشاهد مروعة رُصدت داخل المدينة، وُجدت جثث لمدنيين في الشوارع، غالبيتها مصابة بطلقات في الرأس، فيما لا تزال منازل ومتاجر تحترق نتيجة أعمال نهب واسعة أعقبت انسحاب المقاتلين من بعض المناطق.