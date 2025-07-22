تقرير إسرائيلي: ارتفاع حاد لطلبات المساعدة النفسية والعقلية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
7 أعضاء بمجلس بغداد يسحبون تواقيعهم المطالبة بإقالة الحمداني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534561-638887992663998724.jpg
تقرير إسرائيلي: ارتفاع حاد لطلبات المساعدة النفسية والعقلية
دوليات
2025-07-22 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
أفاد تقرير إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن مراكز الدعم النفسي في
إسرائيل
سجلت ارتفاعا غير مسبوق في طلبات المساعدة النفسية والعقلية من شركاء وزوجات جنود الاحتياط، بسبب الحرب مع
إيران
وتداعيات هجوم السابع من أكتوبر المستمرة.
وبحسب التقرير الذي نشر على موقع "والا" نقلا عن "الائتلاف الإسرائيلي للصدمات"، فقد تضاعف عدد الطلبات أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حالة القلق والتوتر النفسي المتصاعدة في المجتمع الأكاديمي الإسرائيلي.
التقرير يظهر قفزات حادة في طلبات المساعدة النفسية والعقلية من مختلف الفئات. فقد ارتفعت الطلبات من أعضاء الهيئة الإدارية من 1792 إلى 5413، وفي المناطق الجغرافية والاجتماعية الطرفية ارتفعت من 6159 إلى 11365، أما بين أعضاء الهيئة الأكاديمية فصعد العدد من 4957 إلى 8753.
كما سجل النازحون ارتفاعا في الطلبات من 10774 إلى 15251، بينما زاد جنود الاحتياط أنفسهم من 12922 إلى 16806 طلبات، أي بزيادة نسبتها 41%. في المجتمع الحريدي، ارتفعت الطلبات أيضا من 1416 إلى 2112.
وترى تاليا ليفانون، المديرة العامة للائتلاف الإسرائيلي للصدمات، أن هذه الزيادة مرتبطة مباشرة بالحرب (إيران وغزة)، قائلة إن شركاء وزوجات جنود الاحتياط يطلبون دعما نفسيا بعيدا عن القضاء والبيروقراطية.
وتضيف أن "غالبية هؤلاء الزوجات شابات وأمهات يواجهن صعوبات كبيرة في ظل غياب أزواجهن، ما ينعكس على حياتهن الأسرية وعلاقتهن الزوجية وقدرتهن على الصمود الذاتي".
شيري
ألتمان، أستاذة في كلية الخدمة الاجتماعية ومديرة مركز "حمانيا" في جامعة بار إيلان، أكدت بدورها أن الضغوط النفسية على الزوجات تتجلى في مشاعر الوحدة، والقلق، وعدم اليقين.
وقالت إن "المتقدمات أبلغن عن صعوبات في أداء المهام اليومية وشعور عام بالإرهاق وفقدان الأمل، مما دفع كثيرات إلى طلب دعم عاطفي وأدوات عملية لتعزيز التماسك الشخصي والعائلي".
وفي ظل هذا الواقع، وجه
إيلي
بوك، مدير القسم الخيري في مؤسسة إدموند دي
روتشيلد
، دعوة صريحة لـ"تدخل حكومي"، مؤكدا أن "مشاريع الصمود التي أطلقتها المؤسسة في الجامعات تشكل بنية تحتية حيوية لدعم الطلاب والهيئات التدريسية".
وأشار إلى أن "الأرقام الواردة في التقرير تفرض على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات فورية لتعميم مراكز الصمود النفسي في كافة المؤسسات الأكاديمية وضمان توفير الدعم اللازم في الأوقات الحرجة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تقرير: إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبا دون مساعدة أمريكية
03:19 | 2025-06-12
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا الساعين للحصول على المساعدات إلى 798 شخصًا
07:18 | 2025-07-11
تقرير "إسرائيلي" يكشف عن تعديل سري على "إف 35"
19:06 | 2025-06-14
تقرير دولي: داعش يكثف هجماته وارتفاع اعدادها لـ130 هجمة خلال الأشهر الأربعة الأولى
13:34 | 2025-05-28
إسرائيل
حرب
الائتلاف ال
روتشيلد
إيران
مشاري
لي بو
إيلا
عزيز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
اقتصاد
37.36%
04:56 | 2025-07-21
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
04:56 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
محليات
29.86%
03:18 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
03:18 | 2025-07-21
بشرى للمواطن العراقي: أسعار صرف الدولار تنخفض مجدداً
اقتصاد
16.51%
03:30 | 2025-07-22
بشرى للمواطن العراقي: أسعار صرف الدولار تنخفض مجدداً
03:30 | 2025-07-22
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
اقتصاد
16.28%
09:44 | 2025-07-21
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
09:44 | 2025-07-21
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
من الأخير
حــ.رب مبكرة.. والكوت تحرق الأوراق - من الأخير م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
اخترنا لك
عقوبات أمريكية على شبكة مرتبطة بالحوثيين
13:40 | 2025-07-22
الولايات المتحدة تفرض "رسوما جديدة" على الراغبين بزيارتها
13:03 | 2025-07-22
ترامب يجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا.. التهديد بالناتو
12:28 | 2025-07-22
غوتيريش: نشهد في كل أنحاء العالم تجاهلاً وانتهاكاً كاملاً للقانون الدولي
11:39 | 2025-07-22
قبل انتهاء مهلة واشنطن.. موعد المفاوضات الأمريكية الصينية حول الرسوم
10:14 | 2025-07-22
هبوط طارئ.. تحذير يجبر طائرة وزير الداخلية الألماني على تغيير المسار
10:08 | 2025-07-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.