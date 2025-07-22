"قسد" تعلن: تسليم السلاح في الوقت الحالي مستحيل

وقال المتحدث الرسمي باسم "قسد" أبجر : "في ظل التوترات المستمرة في وارتفاع وتيرة العنف وتهديد تنظيم من المستحيل أن تسلم قواتنا أسلـحتها".

وأضاف أن: "قسد يمكنها الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي"، وأشار إلى أن "قسد ليست مع الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها في كل مكان تتواجد فيه".



من جانبه، قال عضو لحزب إنه "إذا توفرت الثقة والضمانات الدستورية فلن نتمسك بالسلاح".



وأضاف في حديثه: "هناك تباطؤ من في تطبيق الاتفاق"، وتابع: "حريصون على تطبيق الاتفاق الموقع بين والحكومة السورية".