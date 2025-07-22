بعد تهديد أمريكي.. ترقب رد حماس على هدنة غزة

وذكر المصدر: "في ظل المفاوضات الجارية في للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت رسالة تهديد إلى حماس، مطالبة إياها بتسليم قرارها على الفور".وجاء في الرسالة الأمريكية: "اتخذوا قراركم الآن.. نحن لسنا على استعداد للانتظار لفترة أطول".وكشفت القناة 13 أن المسؤولين الإسرائيليين يقدّرون أن "رد حماس سيصل خلال الـ24 ساعة المقبلة"، وأضافت: "وفقا للتقديرات، فإن تأخر رد حماس ينبع من اختلافات في الرأي داخل الحركة".ويؤكد تقرير القناة 13 ما كشفته شبكته "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين، بأن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.ونقلت "سي إن إن" عن المصدرين قولهما إن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق".