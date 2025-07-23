تركيا تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإثبات الالتزام باتفاق الاندماج مع دمشق

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب على قوات الديمقراطية أن تبرهن بشكل ملموس أنها تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع حكومة دمشق".وتشكل وحدة الأراضي السورية مسألة ضرورية للاستقرار في المنطقة. وتراقب عن كثب تطورات الأحداث هناك بعد اتفاق توصلت إليه دمشق في العاشر من مارس/ آذار مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها منظمة إرهابية.وقالت تركيا مرارا إنها لن تسمح بتحركات قد تفضي لتقسيم سوريا وعبرت عن معارضتها لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي لجماعات كردية قرب حدودها الجنوبية.