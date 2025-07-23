إعلام "إسرائيلي" يتحدث عن إطلاق صاروخ من اليمن

وذكرت صحيفة " " أن "الصاروخ ربما سقط في الطريق ولن تطلق أي صافرات ".وفي وقت سابق، قالت "القناة 14" إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة على خطة هجومية كبيرة ضد الحوثيين ستضع حدا للحوادث الإرهابية وعمليات الإطلاق العديدة على ".وأفادت بأن ذلك جاء في أعقاب تصريح الليلة الماضية بأن واليمن هما الساحتان الرئيسيتان المتبقيتان.