قائمة بأكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2024.. العراق في المرتبة الرابعة

وارتفع توليد الكهرباء عالميًا إلى 31.25 ألف تيراواط/ساعة خلال 2024، مقابل 29.96 ألف تيراواط/ساعة في عام 2023، بحسب أرقام حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).والصين هي أكثر دول العالم توليدًا للكهرباء، مسجلة العام الماضي نحو 10.08 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 9.45 ألف تيراواط/ساعة في العام السابق له.وتشهد المنطقة العربية تنفيذ مشروعات عديدة لتوليد الكهرباء، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد، وسط التوجه نحو محطات الطاقة النظيفة ضمن مخططٍ لتنويع مزيج الكهرباء، إذ ما يزال الغاز هو المهيمن لدى غالبية دول المنطقة.أكثر توليدًا للكهرباء في 2024واصلت تربعها على قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، محققة في العام الماضي نسبة نمو سنوية 5.6%، ليأتي الترتيب كالآتي:للعام السادس على التوالي، ارتفع توليد الكهرباء في السعودية خلال 2024، ليصل إلى أعلى معدل على الإطلاق عند 454.6 تيراواط/ساعة، مقابل 429.2 تيراواط/ساعة في العام السابق له.وجاءت مصر في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء مع تسجيل ارتفاع للعام الرابع على التوالي، ليصل إلى 237.4 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 221.9 تيراواط/ساعة في عام 2023.وتلتها في الترتيب دولة الإمارات مع تحقيقها نسبة نمو سنوية 5.5%، لتصل كمية الكهرباء المولَّدة إلى 177.3 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 167.5 تيراواط/ساعة في العام المنصرم.في السياق نفسه، ارتفع توليد الكهرباء في الجزائر خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 101.1 تيراواط/ساعة، مقابل 95.6 تيراواط/ساعة في العام السابق له، لتحلّ في المركز الخامس ضمن القائمة.وبينما كانت الكويت سادس أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال العام الماضي مع ارتفاع الكمية المولدة إلى 89.5 تيراواط/ساعة، مقابل 88 تيراواط/ساعة في عام 2023.