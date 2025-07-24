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قائمة بأكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2024.. العراق في المرتبة الرابعة
دوليات
2025-07-24 | 02:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
348 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
تُظهِر بيانات أكثر
الدول العربية
توليدًا للكهرباء خلال العام الماضي (2024)، تصدُّر
السعودية
ومصر والإمارات القائمة، في حين سجّل
العراق
أكبر نسبة نمو على أساس سنوي.
وارتفع توليد الكهرباء عالميًا إلى 31.25 ألف تيراواط/ساعة خلال 2024، مقابل 29.96 ألف تيراواط/ساعة في عام 2023، بحسب أرقام حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
والصين هي أكثر دول العالم توليدًا للكهرباء، مسجلة العام الماضي نحو 10.08 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 9.45 ألف تيراواط/ساعة في العام السابق له.
وتشهد المنطقة العربية تنفيذ مشروعات عديدة لتوليد الكهرباء، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد، وسط التوجه نحو محطات الطاقة النظيفة ضمن مخططٍ لتنويع مزيج الكهرباء، إذ ما يزال الغاز هو المهيمن لدى غالبية دول المنطقة.
أكثر
الدول العربية
توليدًا للكهرباء في 2024
واصلت
السعودية
تربعها على قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، محققة في العام الماضي نسبة نمو سنوية 5.6%، ليأتي الترتيب كالآتي:
السعودية: 454.6 تيراواط/ساعة.
مصر
: 237.4 تيراواط/ساعة.
الإمارات: 177.3 تيراواط/ساعة.
العراق
: 169.5 تيراواط/ساعة.
الجزائر: 101.1 تيراواط/ساعة.
الكويت
: 89.5 تيراواط/ساعة.
قطر
: 58.7 تيراواط/ساعة.
سلطنة عمان
: 48.5 تيراواط/ساعة.
المغرب
: 43.5 تيراواط/ساعة.
للعام السادس على التوالي، ارتفع توليد الكهرباء في السعودية خلال 2024، ليصل إلى أعلى معدل على الإطلاق عند 454.6 تيراواط/ساعة، مقابل 429.2 تيراواط/ساعة في العام السابق له.
وجاءت مصر في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء مع تسجيل ارتفاع للعام الرابع على التوالي، ليصل إلى 237.4 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 221.9 تيراواط/ساعة في عام 2023.
وتلتها في الترتيب دولة الإمارات مع تحقيقها نسبة نمو سنوية 5.5%، لتصل كمية الكهرباء المولَّدة إلى 177.3 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 167.5 تيراواط/ساعة في العام المنصرم.
ورابعًا، حلّ العراق ضمن قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء مع تسجيله العام الماضي أكبر نسبة نمو بالمنطقة؛ إذ بلغت 14.9% إلى 169.5 تيراواط/ساعة، مقابل 147.1 تيراواط/ساعة في عام 2023.
في السياق نفسه، ارتفع توليد الكهرباء في الجزائر خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 101.1 تيراواط/ساعة، مقابل 95.6 تيراواط/ساعة في العام السابق له، لتحلّ في المركز الخامس ضمن القائمة.
وبينما كانت الكويت سادس أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال العام الماضي مع ارتفاع الكمية المولدة إلى 89.5 تيراواط/ساعة، مقابل 88 تيراواط/ساعة في عام 2023.
وحلّت قطر في المركز السابع عربيًا، مع زيادة الكهرباء المولدة في البلاد إلى 58.7 تيراواط/ساعة في عام 2024، مقابل 56.3 تيراواط/ساعة في العام السابق له.
وفي مقابل ذلك، سجّلت سلطنة
عمان
ثاني أعلى نسبة نمو سنوية في المنطقة العربية؛ إذ بلغت 7.3% خلال العام الماضي، لتصل كمية الكهرباء المولَّدة إلى 48.5 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ45 تيراواط/ساعة في 2023، لتأتي في الترتيب الثامن.
وأخيرًا في قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال العام الماضي جاء المغرب بنحو 43.5 تيراواط/ساعة، مقابل 42.2 تيراواط/ساعة في العام السابق له.
تيراواط/ساعة (TWh) هي وحدة قياس للطاقة تعادل تريليون واط ساعة. تُستخدم هذه الوحدة عادةً للتعبير عن إنتاج أو استهلاك الطاقة على نطاق واسع، مثل إنتاج الكهرباء السنوي لدولة بأكملها.
لتوضيح ذلك، يمكننا مقارنتها بوحدات أخرى:
كيلوواط ساعة (kWh): 1 كيلوواط ساعة = 1000 واط ساعة.
ميغاوات ساعة (MWh): 1 ميغاوات ساعة = 1000 كيلوواط ساعة.
جيجاواط ساعة (GWh): 1 جيجاواط ساعة = 1000 ميغاوات ساعة.
تيراواط ساعة (TWh): 1 تيراواط ساعة = 1000 جيجاواط ساعة.
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