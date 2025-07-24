بريطانيا.. واحدة من كل 8 نساء ضحية للعنف الجنسي أو الأسري

وقد صدرت هذه الأرقام عن الوطنية ضمن "مسح الجريمة في إنجلترا وويلز" للعام المنتهي في مارس 2025.2.9% من السكان، أي نحو 1.4 مليون شخص، تعرضوا للمطاردة7.8%، أي ما يقارب 3.8 مليون شخص، تعرضوا للعنف الأسري1.9%، أي حوالي 900 ألف شخص، تعرضوا للاعتداء الجنسيو8.6%، أي نحو 4.2 مليون شخص، تعرضوا لنوع من أنواع التحرشووفقا لنتائج المسح، فإن نحو 5.2 مليون شخص تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، أي ما يعادل 10.6% من السكان، يحتمل أنهم تعرضوا لنوع واحد أو أكثر من هذه الجرائم. بينما ارتفعت النسبة إلى 12.8% بين النساء، مقارنة بـ 8.4% بين الرجال.وقدر المسح كذلك أن نحو 5.4 مليون شخص، أو ما يعادل 11.3% من السكان، كانوا قد تعرضوا لنوع واحد أو أكثر من هذه الجرائم خلال العام السابق المنتهي في مارس 2024.لكن مكتب الإحصاءات الوطنية حذر من المقارنة بين بيانات السنوات، موضحًا أن التقديرات لا تزال قيد التطوير وقد تخضع لتعديلات لاحقة.ووفقا لبيانات منفصلة في المسح، فقد سجل نحو 9.4 مليون حادثة جريمة عامة في إنجلترا وويلز خلال العام المنتهي في مارس، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 7% عن العام السابق.وأشارت النتائج إلى أن السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع هو زيادة حالات الاحتيال بنسبة 31%، لتصل إلى نحو 4.2 مليون حادثة، وهو أعلى رقم يسجل منذ أن بدأ المسح بتوثيق جرائم الاحتيال في عام 2017.