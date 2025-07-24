سوريا.. مقتل 6 واصابة 140 بانفجار ريف إدلب الشمالي

وذكرت السورية في بيان، ان "6 أشخاص قتلوا واصيب 140 آخرين، في حصيلة غير نهائية، للانفجار الذي وقع في بلدة مصرين، بريف إدلب الشمالي".وكان التلفزيون السوري قد أعلن في وقت سابق، عن "وقوع انفجارات متتالية نتيجة تفجّر مخلفات حرب وذخائر كانت موجودة في بلدة معرة مصرين، بريف إدلب الشمالي".