واشنطن: سحبنا فريق التفاوض من الدوحة بعد رد حماس

أعلن للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف سحب الفريق التفاوضي الأمريكي من ، وذلك عقب الرد الذي قدمته حركة حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع .





وأضاف المبعوث الأمريكي أن ستبدأ "بدراسة خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم"، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ"السلوك الأناني" من جانب حماس.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرًا جديدًا، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من ومصر والولايات المتحدة لإبرام اتفاق ينهي الحرب المستمرة في القطاع منذ شهور، ويؤمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. وقال ويتكوف، عبر منشور على منصة "إكس": "قررنا إعادة فريقنا التفاوضي من لإجراء مشاورات، بعد الرد الأخير من حماس، والذي يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في "، مشيرًا إلى أن الموقف الأخير للحركة يعكس "غياب الجدية في إنهاء النزاع".وأضاف المبعوث الأمريكي أن ستبدأ "بدراسة خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم"، معربًا عن أسفه لما وصفه بـ"السلوك الأناني" من جانب حماس.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات تعثرًا جديدًا، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من ومصر والولايات المتحدة لإبرام اتفاق ينهي الحرب المستمرة في القطاع منذ شهور، ويؤمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت " " استدعاء مفاوضيها المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع حماس في قطر للتشاور.



وكانت الفلسطينية (حماس) أعلنت الأربعاء، أنها قدمت ردها على مقترح هدنة لمدة 60 يوما في قطاع غزة، مع تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، والذي ضمنته تعديلات على مضمون الاقتراح.