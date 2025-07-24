فرنسا تحدد موعد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

كشف ، الخميس، أن سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في أيلول المقبل.

وقال في تصريحات صحافية، "قررت أن تعترف بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".

وأضاف "الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في وإنقاذ المدنيين"، كاشفا "سأعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".

وكان ماكرون دعا، قبل أيام، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرا أنه الطريق "الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام بين والفلسطينيين".