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فرنسا تحدد موعد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
دوليات
2025-07-24 | 15:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
439 شوهد
كشف
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، الخميس، أن سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في أيلول المقبل.
وقال
ماكرون
في تصريحات صحافية، "قررت أن تعترف
فرنسا
بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".
وأضاف "الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في
غزة
وإنقاذ المدنيين"، كاشفا "سأعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل".
وكان ماكرون دعا، قبل أيام، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرا أنه الطريق "الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام بين
إسرائيل
والفلسطينيين".
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