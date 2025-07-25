قوات سورية وأمريكية تنفذ أول عملية مشتركة ضد داعش بريف حلب

وقال ناشطون إن "العملية نفذتها قوات من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية، بإسناد ودعم جوي من ، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى بين عناصر " ".وبينت مصادر محلية بأن نشاطاً "غير عادي" لقوات رُصد في المنطقة الممتدة من ريف "تل أبيض" بريف " " حتى مدينة "الباب" بريف حلب.من جهته، قال لحقوق الإنسان، إن "قاعدة صرين التابعة للتحالف الدولي، والتي تضم مطاراً عسكرياً في ريف (عين العرب) شمال شرقي حلب، شهدت تحركات نشطة للقوات الأمريكية خلال الساعات الماضية".وسبق ذلك النشاط الأمني، إقلاع طائرات من قاعدة للتحالف في "صرين" بريف حلب الشمالي، وفقاً للمصادر السورية.وأكد على ذلك "المرصد السوري" الذي قال إن "طائرات شحن تابعة للتحالف الدولي، برفقة مروحيات، حلّقت في أجواء بلدة (جلبية) ومحيطها، بالتزامن مع عمليات نقل تجريها القوات الأمريكية من قاعدة صرين باتجاه نقاط انتشار أخرى في المنطقة".ورأى المرصد أن هذه التحركات تأتي "في إطار إعادة التموضع الدوري الذي تعتمده القوات الأمريكية في شمال شرق ، في ظل التوترات الأمنية المستمرة والنشاط المتصاعد لخلايا تنظيم داعش في بعض المناطق".بالتوازي مع ذلك، قال ناشطون سوريون إن المستهدف في الحملة الأمنية هو المتحدث الرسمي باسم تنظيم "داعش"، والذي تم اقتحام منزله والقضاء عليه مع آخرين.وتعدّ هذه العملية الأمنية الأولى من نوعها التي تتم بالتعاون بين ونظيرتها الأمريكية على الأراضي السورية، ضد تنظيم داعش.