بعد فرنسا.. كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

وكتب كارني في مقال له: "إن كندا تدعم حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي وفلسطين". وأضاف أن "ستعمل بنشاط لتحقيق هذا الهدف في جميع المنظمات"، بما في ذلك اجتماع وزراء الخارجية في بشأن هذه القضية.وأضاف أن كندا تدين فشل الحكومة الإسرائيلية في منع التدهور السريع للوضع الإنساني في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أعلن عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده تدين هذه الخطوة بشدة وترى في إنشاء دولة فلسطينية تهديدا لأمنها.