ترامب يشن حربا على المشردين

ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة العدل بإلغاء القرارات القانونية السابقة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية ومراسيم الموافقة التي تقيد الجهود المحلية لإزالة مخيمات المشرَّدين. ولم يتضح بعد كيف يمكن لبوندي إلغاء مثل هذه القرارات من طرف واحد.يأتي هذا الأمر عقب قرار أصدرته ، العام 2024، يسمح للمدن بحظر المشردين.وندد للمشردين بهذا الأمر قائلاً إنه سيقوض الحماية القانونية للمشردين، والمصابين بأمراض عقلية.وقال التحالف إن " لديها سجل مقلق في الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة"، وحذرت من أن ذلك سيُفاقم أزمة التشرد.وقال إنه "يجب نقل المشردين الذين يعيشون في خيام إلى مرافق لعلاج مشاكل العقلية والإدمان".ولم يشر إلى خطط لتوسيع مراكز العلاج أو توفير مساكن لفترة طويلة.ووفقاً للمجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في حوالي 771480 شخصاً في ليلة واحدة العام 2024، بزيادة 18 % عن العام الذي سبقه.ووفقاً لإحصاء والتنمية الحضرية في ذلك الوقت، كان حوالي 36 % من هؤلاء بلا مأوى، بمعنى أنهم كانوا يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام.وحذّر لقانون التشرد من تفاقم مشكلة التشرد إذا جرى تطبيق هذا الأمر بالإضافة إلى التخفيضات في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية.وقال المركز "العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني... ستدفع هذه الإجراءات المزيد من الأشخاص إلى التشرد، وستصرف الموارد بعيداً عمن يحتاجوها".