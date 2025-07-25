ما حقيقة التمساح التاكسي؟

ظهر رجل وهو يركب تمساحًا وينطلق به عبر المياه، وسط تعليقات تزعم أن "الهنود يستخدمون التماسيح كوسيلة نقل".الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، محققًا آلاف المشاركات والإعجابات. لكن ما خفي كان أعظم.التحقيق يكشف أن الفيديو غير حقيقي، بل من إنتاج .وقد نُشر لأول مرة في 9 حزيران 2025 على حساب [@darkfilesAI] في ويوتيوب، المعروف بنشر مقاطع خيالية تم توليدها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.المراجعة البصرية أظهرت دلائل واضحة، كتشوهات في الأصابع وعددها، بينما أكدت أدوات متخصصة مثل Hive Moderation أن الفيديو مُصنّع بنسبة 99.9%.النتيجة النهائية: التماسيح لم تتحول إلى "تاكسي مائي" في الهند. القصة مجرد خدعة رقمية، جذابة في الشكل، لكنها بلا أي أساس من الواقع.