داعية تثير الجدل.. (القرآن لم يحرم الحشيش صراحة)

وقال صالح أن "عدم وجود نص شرعي صريح يحرم تعاطي الحشيش يخرجه من دائرة التحريم المطلق"، مشيرة إلى أن "الفقهاء يعاملونه بحسب آثاره: "إذا ثبت علميا أن تأثيره مماثل للخمر في الإسكار أو الإضرار بالعقل، يطبق عليه نفس الحكم".لكنها شددت على "ضرورة دراسة علمية دقيقة قبل إصدار أي فتوى"، معتبرة أن " يختلف عن الدعوة فالأول يعتمد على الأدلة التفصيلية، بينما الثاني يركز على القيم الأخلاقية".وواجهت اتهامات بأن آراءها "تثير الفتنة"، فردت: "حرية التعبير لا تعني التخلي عن البحث العلمي. الهجوم علي دليل على غيرتي على الدين، وأنا فخورة بأنني أثير الجدل بما يخدم الحقيقة".وكشفت أنها أشرفت على مئات الرسائل العلمية في الفقه المقارن، الذي يدرس 8 مذاهب فقهية (بما فيها الحنفية والشافعية)، مع تحليل أدلتها بشكل معمق.وأوضحت أن الحجاب واجب على كل امرأة بلغت المحيض، مستندة إلى آيات ، بينما رأت أن النقاب: "ليس فرضا ولا سنة، بل أمر اختياري. من ترغب فيه تفعله دون إجبار الآخرين".وفيما يخص الزوجات غير المحجبات، أضافت: "للزوج حق طلب الحجاب من زوجته، لكن عليه الصبر والتوجيه بدلا من التسرع في الطلاق".