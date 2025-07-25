ترحيب عربي ودولي واسع باعتراف فرنسا بدولة فلسطين



ـ دولي



شهد إعلان الاعتراف بدولة فلسطين، اليوم الجمعة، ترحيباً عربياً واسعاً من معظم الدول العالمية والعربية، من بينها اسبانيا وكندا والسعودية وقطر والكويت.





من جانبه، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن هذا الموقف "يمثل التزام بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

الى ذلك، رحبت بهذه الخطوة ورأت أن هذا "القرار التاريخي" يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".



وعلقت حركة حماس الفلسطينية إن قرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم"، وتعد "تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية"، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال. من جانبه، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني إن هذا الموقف "يمثل التزام بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".الى ذلك، رحبت بهذه الخطوة ورأت أن هذا "القرار التاريخي" يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".وعلقت حركة حماس الفلسطينية إن قرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم"، وتعد "تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية"، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال.

وبعث الرئيس الفرنسي برسالة إلى رئيس شدد فيها على أن باتخاذها خطوة الاعتراف تنوي "تقديم مساهمة حاسمة من أجل السلام في الشرق الأوسط" و"ستحشد كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة".



في غضون ذلك، ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بقرار فرنسا معتبرا أنه "يكافئ الإرهاب" ويشكل تهديدا وجوديا لدولة الاحتلال الصهيونية حسب زعمه.





من جانبه رحب الإسباني بانضمام فرنسا إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين.



من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي إن "ترفض بشدة مخطط الرئيس الفرنسي للاعتراف بدولة فلسطينية".