مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة مدنية جنوب لبنان

وذكرت الوسائل أن "مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية على مركبة مدنية في بلدة برعشيت ".وتابعت أن "الحصيلة الأولية تشير إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح جراء الغارة الإسرائيلية".وتواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استمرار الاغتيالات والغارات الجوية على مناطق واسعة في .