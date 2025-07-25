محكمة فرنسية تصدر قراراً حاسماً بشأن الأسد

وقضت ، بإلغاء مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية عام 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.ونفذت هذه الهجمات المنسوبة إلى ، يومي 4 و5 آب 2013، في مناطق عدرا ودوما (ريف دمشق) وخلفت (450 جريحا)، وفي 21 آب في ، حيث قتل أكثر من ألف شخص، وفقا للمخابرات الأمريكية، بغاز السارين.