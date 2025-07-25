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المركزية الامريكية تعلن مقتل قيادي بارز في داعش مع أولاده في سوريا
دوليات
2025-07-25 | 12:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
14 شوهد
أعلنت قوات
القيادة المركزية الأمريكية
، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في
داعش
مع أولاده في
سوريا
.
وذكرت القيادة في بيان، تابعته
السومرية نيوز
، أنه "في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفذت قوات
القيادة المركزية الأمريكية
غارة في مدينة الباب، محافظة حلب،
سوريا
، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في
داعش
،
ضياء
زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد
الرحمن
ضياء زوبع الحرداني".
وأضافت، انه "شكل هؤلاء العناصر من داعش تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة"، مشيرة الى ان "ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا ضمن الموقع الذي تم استهدافه، ولم يُصب أحد منهم بأذى".
وصرح الجنرال
مايكل إريك كوريلا
،
قائد القيادة المركزية
الأمريكية، قائلاً: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بلا هوادة أينما كانوا، وإرهابيو داعش ليسوا بأمان في اماكن نومهم وعملهم، وحيث يختبئون، وإلى جانب شركائنا وحلفائنا، تلتزم
القيادة المركزية
الأمريكية بالقضاء نهائياً على إرهابيي داعش الذين يهددون المنطقة وحلفائنا ووطننا".
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