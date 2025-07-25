المركزية الامريكية تعلن مقتل قيادي بارز في داعش مع أولاده في سوريا

وذكرت القيادة في بيان، تابعته ، أنه "في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفذت قوات غارة في مدينة الباب، محافظة حلب، ، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في ، زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد ضياء زوبع الحرداني".وأضافت، انه "شكل هؤلاء العناصر من داعش تهديداً للقوات الأمريكية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة"، مشيرة الى ان "ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا ضمن الموقع الذي تم استهدافه، ولم يُصب أحد منهم بأذى".وصرح الجنرال ، الأمريكية، قائلاً: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بلا هوادة أينما كانوا، وإرهابيو داعش ليسوا بأمان في اماكن نومهم وعملهم، وحيث يختبئون، وإلى جانب شركائنا وحلفائنا، تلتزم الأمريكية بالقضاء نهائياً على إرهابيي داعش الذين يهددون المنطقة وحلفائنا ووطننا".