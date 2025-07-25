الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق من عقب إطلاق الصاروخ من ، ويجري حاليا التحقق من التفاصيل.وأفادت وسائل الإعلام، بأن صفارات الإنذار تدوي الآن في الجنوب وبالقرب من .