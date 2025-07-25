العراق وايران يبحثان تطورات الحوار بين طهران وأوروبا والوضع الإنساني في غزة

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان "حسين تلقى يوم الجمعة الموافق 25 تموز 2025، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ".وجرى خلال الاتصال، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".كما تناول الاتصال "مستجدات المحادثات الجارية في بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث (المملكة المتحدة، ، وألمانيا)، إضافة إلى التحديات التي تعيق استئناف المفاوضات بين والولايات المتحدة الأمريكية".واضاف البيان، أن "الجانبين تطرقا إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، في ظل استمرار المجاعة وتدهور الأوضاع المعيشية، حيث شددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية دعماً للقضية الفلسطينية".