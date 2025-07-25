اسرائيل ترتكب مجزرة مروعة بحق طالبي المساعدات شمال غزة



استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، السبت، بعد مجزرة مروعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق طالبي المساعدات في زكيم شمال قطاع .



وبحسب وسائل إعلام، فإن أكثر من 20 شهيداً وعشرات المصابين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي أشخاصا كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية قرب معبر زيكيم.

وتواصلت الهجمات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع خلال الساعات الماضية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى، وسط تصعيد لافت شمل قصفا جويا وبريا وعمليات نسف واسعة للمباني السكنية.