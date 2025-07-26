الكشف عن تفاصيل الاجتماع السوري الإسرائيلي في باريس

وذكر مصدر دبلوماسي مطّلع لقناة "الإخبارية السورية"، أن "وفد من الخارجية السورية وجهاز الاستخبارات العامة التقى مسؤولين إسرائيليين برعاية أميركية، وتمحور اللقاء حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري".وأضاف أن "اللقاء لم يسفر عن اتفاقات نهائية بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل، وشدد الوفد السوري خلال اللقاء على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض".وتابع أن "الوفد أكّد أن السويداء وأهلها جزء أصيل من لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة، وأكّد خلال لقائه الجانب الإسرائيلي رفضه بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية".