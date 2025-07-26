اليابان تسجل رقماً قياسياً عالمياً بمتوسط عمر النساء

في هذا الصدد، أفادت قناة NHK أن سجلت رقما قياسيا عالميا في متوسط العمر للنساء للمرة الأربعين. أما بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع للرجال، فتحتل اليابان المرتبة السادسة، خلف السويد وسويسرا والنرويج.وتشير إلى أن المؤشر لم يشهد تغيرا يذكر مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ الفارق في متوسط العمر المتوقع للرجال 0.00%، وللنساء 0.01%.ومتوسط عمر الرجال في العالم يختلف حسب المنطقة والظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لكنه يميل إلى أن يكون أقل من متوسط عمر النساء.ووفقا لتقديرات ، يبلغ متوسط عمر الرجال عالميا حوالي 71.1 سنة، بينما يبلغ للنساء 76.2 سنة. ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الدول والمناطق المختلفة، حيث يتراوح متوسط عمر الرجال بين حوالي 60 عاما في بعض البلدان الإفريقية إلى أكثر من 80 عاما في بعض واليابان.